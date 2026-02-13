Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach,Scheuern - Zwei Fahrzeuge nach Frontalkollision in Brand geraten

Gernsbach,Scheuern (ots)

Ein unter Alkohol und mutmaßlich Drogen stehender Nissan-Fahrer ist am späten Donnerstagabend kurz vor der Abfahrt vor dem Tunnel nach Scheuern verbotswidrig vom Ausfädelungsstreifen der B462 in entgegengesetzter Richtung auf die L78 aufgefahren und dort frontal mit dem 47 Jahre alten Fahrer eines Mercedes zusammengestoßen. Der Nissan-Lenker erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die festgestellte Alkoholisierung von knapp 1,5 Promille dazu beigetragen haben, dass der 40-jährige Nissan-Fahrer gegen 21:15 Uhr auf die Gegenfahrbahn geriet. Nach der Frontalkollision sind beide Autos in Brand geraten, was zu einem Schaden an den beiden Fahrzeugen von rund 70.000 Euro sowie einen Schaden an der Fahrbahnoberfläche von weiteren etwa 70.000 Euro führte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort, löschten die beteiligten Fahrzeuge ab und unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell