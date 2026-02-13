Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rastatt (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag in der Schlackenwerther Straße einen Unfall verursacht und sich danach vom Ort des Geschehens entfernt, ohne den Vorfall zu melden und seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Im Zeitraum zwischen 9:30 Uhr und 14:15 Uhr kollidierte der Gesuchte mit einem geparkten grauen Audi A3 und hinterließ einen Schaden in etwa 3.000 Euro. Am Audi konnte rote Farbe festgestellt werden, die mit dem Verursacherfahrzeug in Verbindung stehen dürfte. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden unter der Rufnummer 07222 761-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/sk

