Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein Treffen mehrerer Jugendlicher in der Tiefgarage Gustav-Ree-Anlage endete am gestrigen Abend in einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eskalierte gegen 19:40 Uhr die Situation nach einer zunächst verbalen Streitigkeit im Zusammenhang mit zurückliegenden Unstimmigkeit. Zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren erlitten hierbei leichte Verletzungen. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg waren die die mutmaßlichen Täter bereits geflüchtet. Beamte der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte beim Hinweistelefon der Kripo: 0781 21-2820.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

