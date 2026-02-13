PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Unfallbeteiligter samt Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Zwischen einem Lkw und einem Fußgänger soll es am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr zu einer Kollision gekommen sein. Eine 40-jährige Lkw-Fahrerin befuhr die Rathausstraße, als plötzlich ein jugendlicher Fußgänger, ohne Beachtung des Verkehrs die Fahrbahn überquert haben soll. Der Fußgänger soll mit dem Lkw auf Höhe der Beifahrertüre kollidiert sein und sich anschließend in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Dabei hatte der Jugendliche einen Schuh verloren, den kurze Zeit nach dem Zusammenprall, ein zweiter Jugendlicher abholte. Dieser war kurz im Gespräch mit der Lkw-Fahrerin, verließ dann aber die Unfallörtlichkeit ohne persönliche Angaben zu hinterlassen. Die 40-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Fahrzeug wird mit etwa 500 Euro beziffert. Die beiden Jugendlichen sollen circa 14 bis 15 Jahre alt sein und dunkelblonde Haare haben. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim bitten den Unfallbeteiligten, den zweiten Jugendlichen und mögliche weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 07822 446950 zu melden. Der Polizeiposten ist von Montag bis Freitag zwischen 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr erreichbar.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 14:11

    POL-OG: Rheinau, L87 - Frontalzusammenstoß auf der L 87

    Rheinau (ots) - Auf der L 87, zwischen Freistett und der Autobahnanschlussstelle Achern, kam es gegen 13:24 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß unter der Beteilung von zwei Fahrzeugen. Die L87 ist aktuell im Bereich des Unfalls komplett gesperrt. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Fiat-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 13:46

    POL-OG: Schutterwald - Von der Fahrbahn abgekommen

    Schutterwald (ots) - Auf der L 98 kam es kurz nach 11.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines LKW war von Goldscheuer in Richtung Offenburg unterwegs, als er alleinbeteiligt aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Bachbett zum Stillstand kam. Für die Bergung muss die L 98 ab etwa 13.30 Uhr beidseitig gesperrt werden. Aktuell läuft der Verkehr noch in beide Richtungen an der ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:19

    POL-OG: Offenburg - Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Ein Treffen mehrerer Jugendlicher in der Tiefgarage Gustav-Ree-Anlage endete am gestrigen Abend in einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen eskalierte gegen 19:40 Uhr die Situation nach einer zunächst verbalen Streitigkeit im Zusammenhang mit zurückliegenden Unstimmigkeit. Zwei Jugendliche im Alter von 15 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren