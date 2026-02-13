Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Unfallbeteiligter samt Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Zwischen einem Lkw und einem Fußgänger soll es am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr zu einer Kollision gekommen sein. Eine 40-jährige Lkw-Fahrerin befuhr die Rathausstraße, als plötzlich ein jugendlicher Fußgänger, ohne Beachtung des Verkehrs die Fahrbahn überquert haben soll. Der Fußgänger soll mit dem Lkw auf Höhe der Beifahrertüre kollidiert sein und sich anschließend in unbekannte Richtung von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Dabei hatte der Jugendliche einen Schuh verloren, den kurze Zeit nach dem Zusammenprall, ein zweiter Jugendlicher abholte. Dieser war kurz im Gespräch mit der Lkw-Fahrerin, verließ dann aber die Unfallörtlichkeit ohne persönliche Angaben zu hinterlassen. Die 40-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Fahrzeug wird mit etwa 500 Euro beziffert. Die beiden Jugendlichen sollen circa 14 bis 15 Jahre alt sein und dunkelblonde Haare haben. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim bitten den Unfallbeteiligten, den zweiten Jugendlichen und mögliche weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 07822 446950 zu melden. Der Polizeiposten ist von Montag bis Freitag zwischen 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr erreichbar.

/sk

