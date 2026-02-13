Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, L87 - Frontalzusammenstoß auf der L 87

Rheinau (ots)

Auf der L 87, zwischen Freistett und der Autobahnanschlussstelle Achern, kam es gegen 13:24 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß unter der Beteilung von zwei Fahrzeugen. Die L87 ist aktuell im Bereich des Unfalls komplett gesperrt. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Fiat-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, welche schwerverletzt kurz vor 14 Uhr von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden konnte. Der Schwerverletzte wurde zur medizinischen Versorgung an die Kräfte des Rettungsdienstes übergeben. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

