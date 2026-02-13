PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, L87 - Frontalzusammenstoß auf der L 87- Nachtragsmeldung

Rheinau (ots)

Nach dem Unfall am Freitagmittag auf der L 87 dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle weiterhin an. Wie lange die Sperrung der L87 noch aufrechterhalten werden muss, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Der schwerverletzte 22 Jahre alte Fiat-Fahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ob die Unfallursache möglicherweise in der Ablenkung des 22-Jährigen durch sein Mobiltelefon zu suchen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

/rs /wo

Ursprüngliche Meldung vom Freitag, 13. Februar 2026, 14:12 Uhr

Rheinau, L87 - Frontalzusammenstoß auf der L 87

Auf der L 87, zwischen Freistett und der Autobahnanschlussstelle Achern, kam es gegen 13:24 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß unter der Beteilung von zwei Fahrzeugen. Die L87 ist aktuell im Bereich des Unfalls komplett gesperrt. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Fiat-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, welche schwerverletzt kurz vor 14 Uhr von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden konnte. Der Schwerverletzte wurde zur medizinischen Versorgung an die Kräfte des Rettungsdienstes übergeben. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 16:59

    POL-OG: Bühlertal - Silberner BMW nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

    Bühlertal (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Bühl hoffen nach einer Unfallflucht am späten Donnerstagnachmittag in der Seßgasse auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird ein silberfarbener 3er BMW E46 oder ein 5er BMW E39 mit Baujahr zwischen 1998 und 2005. Der bislang unbekannte Fahrer des gesuchten Wagens hat gegen 17:15 Uhr einen dortigen gusseisernen ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 16:35

    POL-OG: Schutterwald, L98 - Von der Fahrbahn abgekommen - Nachtragsmeldung

    Schutterwald (ots) - Nachdem am Freitagvormittag ein Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen und im angrenzenden Bachbett zum Stillstand gekommen ist, musste die L 98 zur Bergung des Fahrzeugs beidseitig gesperrt werden. Mittlerweile konnte der Sattelzug geborgen werden und es laufen die letzten Reinigungsarbeiten. Die L98 dürfte in 30 Minuten wieder frei befahrbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren