POL-OG: Bühlertal - Silberner BMW nach Unfallflucht gesucht, Hinweise erbeten

Bühlertal (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl hoffen nach einer Unfallflucht am späten Donnerstagnachmittag in der Seßgasse auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht wird ein silberfarbener 3er BMW E46 oder ein 5er BMW E39 mit Baujahr zwischen 1998 und 2005. Der bislang unbekannte Fahrer des gesuchten Wagens hat gegen 17:15 Uhr einen dortigen gusseisernen Pfosten gerammt und hierbei einen Schaden von etwa 1.400 Euro hinterlassen. An der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile lassen auf einen BMW als Verursacherfahrzeug schließen. Hinweise zu dem geflüchteten Wagen werden unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl erbeten.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

