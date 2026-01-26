Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Achternmeer

Landkreis Oldenburg (ots)

26.01.2025

20:16 Uhr Hilfeleistungseinsatz H2 Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Am heutigen Abend gegen 20:16 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer zu einen Hilfeleistungseinsatz alarmiert. Laut Leitstelle sollte auf der Korsorsstraße zwischen Achternmeer und Südmoslesfehn ein PKW verunfallt sein mit einer eingeklemmten Person. Der Rettungsdienst war bereits vor Ort und betreute die verletzte Person. Diese war auch bereits aus dem Fahrzeug befreit. Somit wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Brandschutz sichergestellt. Die Fahrzeugbatterie wurde abgeklemmt und nach ca. 1 Stunde konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Ebenfalls alarmiert war der Rüstwagen der Freiwillige Feuerwehr Wardenburg . Dieser konnte die Einsatzfahrt allerdings abbrechen. Um 21:30 Uhr waren alle Fahrzeuge wieder einsatzbereit.

