FW-OLL: Jahreshauptversammlung des Fachzuges Information und Kommunikation der Kreisfeuerwehr Oldenburg

Jahreshauptversammlung des Fachzuges Information und Kommunikation der Kreisfeuerwehr Oldenburg

Landkreis Oldenburg

Am Mittwoch, den 21. Januar 2025, fand in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Ganderkesee die Jahreshauptversammlung des Fachzug Information und Kommunikation (IuK) der Kreisfeuerwehr Oldenburg statt.

Zugführer Andreas Müller begrüßte gemeinsam mit Gruppenführer Markus Bothe die anwesenden Mitglieder und Gäste. Darunter auch den stellvertretenden Kreisbrandmeister Stephan Hartmann sowie den Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverband Oldenburg, Reiner Schröder.

In seinem Jahresbericht für 2025 informierte Andreas Müller über insgesamt 27 Einsätze des Fachzuges. Dabei rückten stets der Einsatzleitwagen (ELW 2) sowie der Gerätewagen-IuK (GW-IuK) mit der darauf verlasteten Drohne aus. Beide Fahrzeuge sind an der FTZ in Ganderkesee stationiert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Einsatzaufkommen leicht an, insgesamt wurden 868 Einsatzstunden geleistet.

Die Einsatzarten umfassten Klein- und Mittelbrände, zwei Großbrände, mehrere Verkehrsunfälle, Personensuchen, einen Bombenfund sowie die technische Begleitung einer Großveranstaltung. Bei allen Alarmierungen unterstützte der Fachzug die örtlichen Einsatzleitungen bedarfsgerecht mit moderner Führungs- und Drohnentechnik.

Der Fachzug Information und Kommunikation zählt aktuell 26 Mitglieder.

Ein personeller Wechsel ergab sich in der Technischen Einheit Drohne: Gruppenführer Pascal Abel stellte sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung. Die Mitglieder wählten einstimmig Henrik Umgelder zu seinem Nachfolger.

Im vergangenen Jahr wurde bereits intensiv an der Planung eines neuen Einsatzleitwagens sowie eines speziellen Gerätewagens Drohne gearbeitet. Darüber hinaus ist die Indienststellung einer zweiten Drohne vorgesehen.

Auf die Mitglieder des Fachzuges IuK wartet somit ein spannendes und zukunftsorientiertes Jahr 2026.

