Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Erfolgreiche Einsatzübung am Baggersee Westerholt - Eisrettung unter realistischen Bedingungen trainiert

Landkreis Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 22. Januar 2026, fand um 18:35 Uhr am Baggersee Westerholt eine groß angelegte Einsatzübung mehrerer Rettungseinheiten statt.

Ausgangslage war ein simuliertes Szenario mit zunächst unklarer Lage: Am Ufer wurden Kleidungsstücke aufgefunden, was auf einen möglichen Eisunfall hindeutete.

An der Übung beteiligt waren die Feuerwehr Achternmeer, die Feuerwehr Wardenburg, die Wasserrettung der Feuerwehr Oldenburg sowie die Drohnengruppe der Feuerwehr Littel.

Ziel der Übung war es, das Zusammenspiel der eingesetzten Kräfte zu trainieren und unterschiedliche Methoden der Eisrettung unter realitätsnahen Bedingungen zu erproben.

Im Verlauf der Übung konnten zwei verunglückte Personen, dargestellt durch Unfalldarsteller, erfolgreich aus dem eisigen Wasser gerettet werden. Die Darsteller trugen dabei spezielle Überlebensanzüge, die für derartige Szenarien zwingend erforderlich sind. Ohne diese Schutzkleidung würde im kalten Wasser bereits nach kurzer Zeit akute Lebensgefahr bestehen.

Neben der praktischen Rettung wurde insbesondere die Koordination der Einheiten, die Kommunikation sowie der Einsatz technischer Mittel, darunter die Drohnenerkundung zur Lageübersicht, intensiv trainiert.

Die Feuerwehr nimmt die Übung zum Anlass, eindringlich davor zu warnen, gefrorene Gewässer zu betreten. Trotz niedriger Temperaturen sind die Eisflächen derzeit nicht tragfähig und stellen eine erhebliche Gefahr dar. Bereits geringe Belastungen können zum Einbrechen der Eisdecke führen.

Die beteiligten Organisationen zeigten sich mit dem Ablauf der Übung sehr zufrieden. Solche realitätsnahen Trainings sind ein wichtiger Bestandteil der Einsatzvorbereitung, um im Ernstfall schnell, koordiniert und sicher helfen zu können.

