FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Littel: Erfolgreiches Jahr mit starkem Engagement

Landkreis Oldenburg (ots)

Am 9. Januar 2026 fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Littel im Feuerwehrhaus statt. Im Mittelpunkt standen der Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr sowie ein Ausblick auf die anstehenden Aufgaben und Termine des neuen Jahres.

Die Feuerwehr Littel blickte auf insgesamt 38 Einsätze zurück, bei denen die Kameradinnen und Kameraden vielfältig gefordert waren. Darunter befanden sich 18 Brandeinsätze, vier Verkehrsunfälle sowie fünf Einsätze der neuen Drohne, die sich bereits mehrfach als wertvolle Unterstützung bewährt hat.

Neben den Einsätzen investierten die Mitglieder viel Zeit in Ausbildung, Übungen, Lehrgänge und weitere Dienste. Insgesamt kamen dabei mehr als 6.314 Stunden zusammen - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Diese Zahl verdeutlicht eindrucksvoll die hohe Motivation, Einsatzbereitschaft und den starken Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehr. Auch die Mitgliederentwicklung zeigte sich sehr positiv. Insgesamt zählt die Freiwillige Feuerwehr Littel derzeit 83 Mitglieder. Davon gehören 57 Kameradinnen und Kameraden der aktiven Abteilung an, was einem Zuwachs von sieben Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Darüber hinaus engagieren sich vier fördernde beziehungsweise passive Mitglieder sowie vier Doppelmitglieder. Die Seniorenabteilung umfasst 18 Kameraden, die der Feuerwehr weiterhin verbunden bleiben.

Die Versammlung wurde von mehreren Gästen begleitet. Bürgermeister Christoph Reents dankte in seinem Grußwort den Feuerwehrleuten ausdrücklich für ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Er betonte die zentrale Rolle der Freiwilligen Feuerwehren für die Sicherheit der Gemeinde und informierte über den aktuellen Stand der Planungen für den Neubau des Feuerwehrhauses. Diese Planungen schreiten weiter voran und stellen einen wichtigen Schritt für die Zukunft der Feuerwehr Littel dar. Der Gemeindebrandmeister Maik Bäcker dankte für den Einsatz im vergangenen Jahr und hob die gute Kameradschaft in Littel hervor. Enno Lankenau vom Technischen Hilfswerk (THW) hob die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit der Organisationen hervor und informierte über die laufenden Umbaumaßnahmen am THW-Standort Wardenburg, die planmäßig voranschreiten. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Stephan Hartmann überbrachte den Dank des Landkreises Oldenburg und gab einen Überblick über aktuelle Entwicklungen auf Kreisebene. Auch der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Reiner Schröder, sprach den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Littel seinen Dank für ihr Engagement aus.

Darüber hinaus überreichten die der Bürgermeister und Ortsbrandmeister die Hochwasser-Ehrennadel des Landes Niedersachsen. Zudem beförderte die Feuerwehr die Gruppenführer Nils Drechsel und Phil Spille zu Brandmeistern, Femke Schmidt zur Hauptfeuerwehrfrau, Neele Drechsel zur Oberfeuerwehrfrau, Sönke Alberts und Janis Martens zu Feuerwehrmännern sowie Janine Peters zur Feuerwehrfrau.

Im Anschluss erhielten die übrigen anwesenden Feuerwehrangehörigen aufgrund der geänderten Feuerwehrverordnung ihre neuen Dienstgrade.

Zum Abschluss berichtete Ortsbrandmeister Tobias Hollmann über aktuelle Entwicklungen innerhalb der Feuerwehr. Er zeigte sich mit der Entwicklung der Feuerwehr sehr zufrieden und blickte optimistisch auf das kommende Jahr. Mit einem positiven Ausblick beendete er die Versammlung und betonte, dass die Freiwillige Feuerwehr Littel auch weiterhin mit großer Einsatzbereitschaft, Kameradschaft und Freude ihren wichtigen Aufgaben nachkommen wird.

