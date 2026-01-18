FW-OLL: Generalversammlung der Feuerwehr Huntlosen

Kreisfeuerwehr Oldenburg

Am Freitag, den 16. Januar 2026, fand die jährliche Generalversammlung im großen Schulungssaal des Huntloser Feuerwehrhauses statt. Ortsbrandmeister Rolf Meiners begrüßte die anwesenden Kameradinnen und Kameraden der Einsatz- und Altersabteilung sowie die geladenen Gäste pünktlich um 19:30 Uhr und eröffnete die Versammlung.

Neben Bürgermeister Thorsten Schmidtke, den Meiners augenzwinkernd aufgrund dessen auslaufender Amtszeit zu seiner "Abschiedstournee" begrüßte, freute er sich über die Anwesenheit des stv. Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Ralf Teutenberg, Gemeindebrandmeister Sebastian Wolf sowie dessen Stellvertreter Kevin Engler. Nun lud Meiners die Anwesenden zunächst zum Abendessen und eröffnete das warme Buffet.

Nach dem gemeinsamen Essen kam es zu den Grußworten der Gäste. Den Anfang machte Bürgermeister Schmidtke. Er bedankte sich auch im Namen von Politik & Verwaltung für die ehrenamtliche Arbeit: "Dank der Freiwilligen Feuerwehr kann die Gemeindeverwaltung an sieben Tagen in der Woche, rund um die Uhr, ruhig schlafen." Weiter bezeichnete er die Feuerwehr als -Geheimwaffe- der Gemeinde Großenkneten, auf die immer Verlass sei. "Wann immer es Aufgaben gibt, für die sich sonst niemand zuständig fühlt, landen wir immer wieder bei der Gemeindefeuerwehr." Schmidtke schloss seine Rede mit den Worten: "Lasst bitte nicht nach, unterstützt uns auch weiterhin und kommt immer wieder gesund in eurem Feuerwehrhaus an."

Es folgte der Jahresbericht des Ortsbrandmeisters. Zum Jahresende 2025 leisteten 57 aktive Kameradinnen und Kameraden ihren freiwilligen Dienst in der Huntloser Feuerwehr. Sie rückten im vergangenen Jahr zu insgesamt 30 Einsätzen aus. Aufgeteilt in 18 Brand- und 12 Hilfeleistungseinsätze. Die Einsatzstichworte unterteilten sich in: 4x ausgelöste Brandmeldeanlage, 1x Verkehrsunfall, 3x Türöffnung, 3x Großbrand, 2x Mittelbrand und 5x Kleinbrand. In Summe ergaben sich so 1008 Einsatzstunden. Die Ausbildungs-, Übungs- und Arbeitsstunden beliefen sich auf beachtliche 11269 Stunden. Eine Änderung wird es in Zukunft in der Strukturierung der Gruppen für den Ausbildungsdienst geben. Das Ortskommando hatte beschlossen, die bisherige 1. und 2. Gruppe zusammenzulegen. Die 3. Gruppe bleibt weiterhin bestehen. Dies soll mehr Flexibilität für Sonderdienste schaffen und generell die Gesamtzahl der Diensttermine straffen.

Die Gemeindebrandmeister blickten in ihrem Bericht auf das allgemeine Einsatzgeschehen des letzten Jahres zurück. Zu den herausragenden Einsätzen gehörte natürlich der personal- und materialintensive Großbrand auf einem Recyclingbetrieb in Munderloh, bei dem die Gemeindefeuerwehr tatkräftig unterstützte. Weiterhin gaben sie einen Ausblick auf die nun anlaufende Umsetzung des gemeindeweiten Einsatzkonzeptes zur Einsatzstellenhygiene. Hier wird jede Ortswehr u.a. einen Anhänger zum separaten Transport kontaminierter Ausrüstung und Bekleidung erhalten. Eine größere Ausführung mit höherer Kapazität wird in Großenkneten stationiert werden. Außerdem wird in diesem Jahr eine neue, leichtere Schutzbekleidung, speziell für die Vegetationsbrandbekämpfung, eingeführt. 2025 konnten erfolgreich zwei Motorsägenausbildungen der Module A & B durchgeführt werden. Diese Praxis der gemeindeinternen Schulungen soll in diesem Jahr ihre Fortsetzung finden. Sebastian Wolf bedankte sich zum Abschluss für das Engagement der Feuerwehrleute und wünschte sich: "Bleibt gesund und kommt immer wieder wohlbehalten aus dem Einsatz zurück."

Der stv. Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Ralf Teutenberg, berichtete über die zahlreichen Neuigkeiten bei der Kreisfeuerwehr. In Zukunft soll die Feuerwehrtechnische Zentrale in Ganderkesee erweitert werden. Hierzu hat der Landkreis bereits ein Nachbargrundstück erworben. Das ausgearbeitete Technikkonzept wurde weiter umgesetzt. So kam es im vergangenen Jahr u.a. zur Anschaffung zweier Löschroboter, eines Großlüfters, zweier Krafträder, acht mobiler Notstromersatzanlagen, eines Kommandowagens, eines geländegängigen Utility-Task-Vehicles, einer Sandsackfüllmaschine sowie eines mobilen Deichsystems. Ausserdem wurde in den Gemeinden erfolgreich die modulare Grundausbildung etabliert. Diese stellte sich allerdings als sehr zeit- und arbeitsintensiv heraus.

Es folgten noch die Berichte der Fachwarte und des Sprechers der Altersabteilung, bevor man mit den zahlreichen anstehenden Wahlen für das Ortskommando begann. Hier die Ergebnisse:

Zugführer: Fabian Alves

Gruppenführer 1. Gruppe: Kevin Niemeyer

Stv. Gruppenführer 1. Gruppe: Hendrik Stolle

Gruppenführer 3. Gruppe: Uwe Meiners

Stv. Gruppenführer 3. Gruppe: Sven Jessen

Atemschutzwart: Nick Baker

Stv. Atemschutzwart: Markus Müller

Gerätewart: Marcel Wilken

Stv. Gerätewart: Jan Becker

Funkwart: Julian Meinjohanns

Kassenwart: Jan-Dierk Fricke

Kleiderwartin: Malin Jansen

Sicherheitsbeauftragter: Alexander Schwantje

Schriftwart: Matthias Witthöft

Stv. Schriftwart: Ralf Buchmann

Nach Abschluss der Wahlen wurde den Feuerwehrleuten, welche beim Weihnachtshochwasser im Einsatz waren, im Namen des Landes Niedersachsen die Hochwasser-Ehrennadel 2023 verliehen.

Im Rahmen der Umstellung auf die neuen Regelungen der Feuerwehrverordnung des Landes Niedersachsen wurde allen anwesenden Feuerwehrleuten ihr neuer Dienstgrad überreicht. Dies galt gleichermassen für die Einsatz- als auch die Altersabteilung. Zahlreiche Kameradinnen und Kameraden wurden gleichzeitig auch befördert.

Um 22:37 Uhr beendete Ortsbrandmeister Rolf Meiners die Veranstaltung.

