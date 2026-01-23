Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Extreme Glatteisbildung im Bereich Ahlhorn führt zu Verkehrsunfällen und erheblichen Behinderungen

Ahlhorn (ots)

Eine extreme Glatteisbildung hat am heutigen Morgen im Bereich Ahlhorn zu mehreren Verkehrsunfällen und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Bereits um 6:38 Uhr warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor gefährlichem Glatteis. Bei Temperaturen um -3 Grad und einsetzendem überfrierendem Regen waren die Straßen spiegelglatt.

Gegen 7:05 Uhr wurde die Feuerwehr Ahlhorn zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1, kurz vor dem Ahlhorner Dreieck alarmiert. Ein Pkw war aufgrund der Glätte von der Fahrbahn abgekommen und auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand gekommen. Erste Meldungen gingen davon aus, das Personen in dem Fahrzeug eingeklemmt sein könnten. Die beiden Insassen hatten dieses bei Eintreffen der Feuerwehr aber bereits eigenständig verlassen können und wurden mit augenscheinlich leichten Verletzungen an den Rettungsdienst übergeben.

Kurz vor 8:00 Uhr ereignete sich ein weiterer Glatteisunfall auf der Wildeshauser Straße zwischen Ahlhorn und Wildeshausen. Ein Sattelzug geriet ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und rutschte teilweise in den Straßengraben. Das Gespann versperrte die Fahrbahn halbseitig. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Ahlhorn kontrollierte den verunfallten Lkw auf auslaufende Betriebsstoffe und übergab die Einsatzstelle anschließend an die Polizei.

Im Bereich beider Einsatzstellen herrschte zum Unfallzeitpunkt extreme Straßenglätte. Dies stellte auch für die anrückenden Einsatzkräfte eine erhebliche Gefahr dar.

"Die Fahrbahn sowie angrenzende Flächen waren stellenweise spiegelglatt, ein sicheres Vorankommen war nur mit Schritttempo möglich. Wir appellieren eindringlich an alle Verkehrsteilnehmenden, bei entsprechenden Wetterlagen äußerste Vorsicht walten zu lassen, die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren und nach Möglichkeit nicht notwendige Fahrten zu vermeiden." teilte Matthias Witthöft, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg mit.

