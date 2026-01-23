FW-OLL: Jugendfeuerwehr Wardenburg blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Kreisfeuerwehr Oldenburg

Die Jugendfeuerwehr Wardenburg hat am 21. Januar 2026 ihre Jahreshauptversammlung abgehalten und dabei eine positive Bilanz für das Jahr 2025 gezogen.

Gemeindejugendfeuerwehrwart Mirko Alberts begrüßte neben den Jugendlichen und Betreuern auch die Gäste, darunter Gemeindebrandmeister Maik Bäcker, Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke und den stellvertretenden Bürgermeister Peter Kose.

Die Jugendfeuerwehr verzeichnet mit 30 Mitgliedern, davon 21 Jungen und 9 Mädchen, stabile Mitgliederzahlen. Im vergangenen Jahr konnten sechs neue Mitglieder aufgenommen werden, während zwei Jugendliche erfolgreich in die aktive Wehr übernommen wurden. Die Jahresleistung umfasste 62 Dienste mit insgesamt 7.433 Stunden, die sich auf 1.828 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 5.605 Stunden allgemeine Jugendarbeit verteilten.

Als besondere Höhepunkte nannte Alberts das Bezirkszeltlager in Delmenhorst, bei dem die Wardenburger Platz 17 von 59 Jugendfeuerwehren erreichten, sowie die Feier des 40-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr im Oktober. Ein weiterer Erfolg war das erfolgreiche Bestehen der Leistungsspange durch eine Gruppe. Der Umzug in die neuen Umkleidebereiche im Feuerwehrhaus stellte zudem eine wichtige Verbesserung der Infrastruktur dar.

Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden Mirko Alberts als Gemeindejugendfeuerwehrwart und Torben Klaener als stellvertretender Jugendfeuerwehrwart jeweils einstimmig wiedergewählt. Andreas Freis wurde zum Jugendsprecher gewählt, Emily Bäcker zur stellvertretenden Jugendsprecherin.

In der Diensthitliste führt Andreas Freis mit 56 besuchten Diensten, gefolgt von Mats Janßen mit 51 Diensten.

Für das Jahr 2026 kündigte die Jugendfeuerwehr die Teilnahme am Kreiszeltlager in Bookholzberg vom 4. bis 11. Juli an. Darüber hinaus sind verschiedene Tagesausflüge und die Teilnahme an allen Wettbewerben der Kreisjugendfeuerwehr geplant.

