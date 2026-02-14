Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rennen geliefert - Zeugen gesucht

Kuppenheim/Gaggenau (ots)

Am Freitagabend kurz nach Mitternacht lieferten sich ein schwarzer Porsche sowie ein weißer Audi auf der B 462 von Kuppenheim-Oberndorf in Richtung Gaggenau ein Rennen. Die beiden 21-jährigen Fahrer beschleunigten ihre Fahrzeuge immer wieder weit über das zulässige Maß hinaus, um anschließend abzubremsen und erneut Vollgas zu geben. Dabei überholten sie auch wild unbeteiligte Verkehrsteilnehmer. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder mögliche Geschädigte, welche durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gaggenau, Tel. 07225/98870, zu melden. c/kk

