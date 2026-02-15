PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Wohnungsbrand mit zwei Leichtverletzten

Friesenheim (ots)

Am Sonntagmorgen kam es in der Friesenheimer Hauptstraße zu einem Wohnungsbrand, dessen Ursache noch unbekannt ist. Zwei Personen wurden durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt und mussten wegen einer Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt werden. Die Feuerwehren aus Friesenheim und Lahr waren vor Ort und haben den Brand gelöscht. Der Sachschaden wird aktuell auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Gemeinde Friesenheim anderweitig untergebracht. Beamte des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. /AFK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1410
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Offenburg
