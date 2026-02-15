Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl

L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

Bühl (ots)

In der Nacht des 15.02.2025 gegen 03:05 Uhr kam es auf der L 84 zwischen Steinbach und Bühl zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr nach ersten Erkenntnissen die L 84 von Steinbach kommend in Richtung Bühl und erfasste den 33-jährigen Fußgänger in Höhe der Einmündung Immensteinstraße/Affentaler WG. Dieser befand sich zum Unfallzeitpunkt wohl fußläufig auf der Fahrbahnmitte in Richtung Steinbach. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten 33-Jährigen zu kümmern. Der schwer verletzte Fußgänger wurde durch das DRK in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Verkehrsunfalldienst Baden-Baden hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu dem Fußgänger auf der L 84 sowie Hinweise zu einem möglicherweise blauen Fahrzeug mit entsprechenden Unfallschäden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221/97230-0 zu melden./AFK

