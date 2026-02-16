PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Kappelrodeck (ots)

Am Sonntagabend kam es zwischen mehreren Personen zunächst in einem Zug auf der Strecke von Ottenhöfen nach Kappelrodeck zu Streitigkeiten. Gegen 19:30 Uhr beschwerte sich ein 26-Jähriger während der Fahrt über die Lautstärke einer Jugendgruppe. Anschließend soll der Mann einen Jugendlichen aus der Gruppe attackiert haben und ein Klappmesser in bedrohlicher Weise auf ihn gerichtet haben. Die beteiligten Personen trennten sich zunächst und trafen später auf einer Veranstaltung erneut aufeinander. Der alkoholisierte Angreifer zeigte sich verbal aggressiv gegenüber einer hinzugerufenen Polizeistreife. Er wurde vorläufig festgenommen, das mitgeführte Klappmesser sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er einem Familienmitglied überstellt werden. Verletzt wurde niemand. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 15:46

    POL-OG: Kehl/Leutesheim - Gebäudevollbrand, eine Person verletzt

    Kehl/Leutesheim (ots) - Am Sonntagmittag, 14:11 Uhr, wurde über Notruf ein Gebäudebrand in der Rheinwaldstraße gemeldet. Die unverzüglich ausgerückten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten den Vollbrand eines Einfamilienwohnhauses fest. Es befanden sich keine Bewohner mehr im Gebäude. Ein 66-jähriger Bewohner wird mit Rauchgasvergiftung im Klinikum ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:46

    POL-OG: Friesenheim - Wohnungsbrand mit zwei Leichtverletzten

    Friesenheim (ots) - Am Sonntagmorgen kam es in der Friesenheimer Hauptstraße zu einem Wohnungsbrand, dessen Ursache noch unbekannt ist. Zwei Personen wurden durch die starke Rauchentwicklung leicht verletzt und mussten wegen einer Rauchgasintoxikation medizinisch behandelt werden. Die Feuerwehren aus Friesenheim und Lahr waren vor Ort und haben den Brand gelöscht. ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 06:55

    POL-OG: Bühl / L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall

    Bühl (ots) - In der Nacht des 15.02.2025 gegen 03:05 Uhr kam es auf der L 84 zwischen Steinbach und Bühl zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 33-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr nach ersten Erkenntnissen die L 84 von Steinbach kommend in Richtung Bühl und erfasste den 33-jährigen Fußgänger in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren