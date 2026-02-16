Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappelrodeck - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Kappelrodeck (ots)

Am Sonntagabend kam es zwischen mehreren Personen zunächst in einem Zug auf der Strecke von Ottenhöfen nach Kappelrodeck zu Streitigkeiten. Gegen 19:30 Uhr beschwerte sich ein 26-Jähriger während der Fahrt über die Lautstärke einer Jugendgruppe. Anschließend soll der Mann einen Jugendlichen aus der Gruppe attackiert haben und ein Klappmesser in bedrohlicher Weise auf ihn gerichtet haben. Die beteiligten Personen trennten sich zunächst und trafen später auf einer Veranstaltung erneut aufeinander. Der alkoholisierte Angreifer zeigte sich verbal aggressiv gegenüber einer hinzugerufenen Polizeistreife. Er wurde vorläufig festgenommen, das mitgeführte Klappmesser sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er einem Familienmitglied überstellt werden. Verletzt wurde niemand. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

