Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Schockanruf: Betrüger waren erfolgreich, Hinweise der Polizei

Appenweier (ots)

Nach einem sogenannten "Schockanruf" übergab eine Seniorin aus Appenweier am Samstag einen fünfstelligen Bargeldbetrag an einen vermeintlichen Kriminalbeamten.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass seitens der Ermittlungsbehörden niemals am Telefon Geldforderungen gestellt oder Bürgerinnen und Bürger über deren Vermögensverhältnisse ausgefragt werden.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Benutzen Sie NICHT die Rückruffunktion, da Sie sonst wieder bei dem Anrufer und Täter landen könnten.

Geben Sie keine persönlichen Daten oder die von Angehörigen heraus! Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse und geben Sie keine Geheimzahlen, Passwörter oder ähnliches heraus.

Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.

Bei Anrufen den Hörer sofort auflegen, wenn:

- Sie das Telefonat und die Angelegenheit geheim halten sollen. - Sie schnelle Entscheidungen treffen sollen. - Sie Kontakt mit Fremden aufnehmen sollen. - Sie persönliche Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenstände herausgeben sollen.

Sprechen Sie mit Freunden und Verwandten über das Thema und sensibilisieren Sie Ihr Umfeld für diese Betrugsarten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell