PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Sachbeschädigung an Hauseingang +++ Schmuck bei Einbruch entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Sachbeschädigung an Hauseingang,

Lorch, Rheinstraße, Mittwoch, 12.11.2025, 23 Uhr bis Donnerstag, 13.11.2025, 6.30 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen beschädigten Unbekannte den Hauseingang eines Mehrfamilienhauses in Lorch. Zwischen Mittwochabend, dem 12.11.2025, und Donnerstagmorgen, dem 13.11.2025, traten die Täter gegen die Hauseingangstür, ein Rolltor und einen Snackautomaten in der Rheinstraße und verursachten so einen Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizeistation Rüdesheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06722) 9112-0 Hinweise entgegen.

2. Schmuck bei Einbruch entwendet,

Waldems, Steinfischbach, Flachsgartenstraße, Sonntag, 09.11.2025 bis Sonntag, 16.11.2025

(da)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher ein Haus in Waldems-Steinfischbach heimgesucht. Die Unbekannten nutzten zwischen dem 9. und 16. November die mehrtägige Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Flachsgartenstraße, um ein Kellerfenster aufzuhebeln. Nachdem sie so in das Haus gelangt waren, durchsuchten sie es nach Wertsachen. Mit diversem Schmuck gelang ihnen anschließend unerkannt die Flucht. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

