PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Versuchter Einbruch in Schneiderei +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Handtasche in Spuermarkt gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1.Versuchter Einbruch in eine Schneiderei, Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, Mittwoch, 12.11.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 13.11.2025, 08:00 Uhr

(lr) In der Nacht auf Donnerstag kam es im Taunussteiner Stadtteil Bleidenstadt zu einem versuchten Einbruch in eine Schneiderei. Der unbekannte Täter versuchte erfolglos zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr in der Aarstraße die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise unter der Nummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbruch in ein Einfamilienhaus,

Hünstetten, Bechtheim, Raiffeisenstraße, Mittwoch, 12.11.2025, 09:00 Uhr bis Donnerstag, 13.11.2025, 08:00 Uhr

(lr) Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag kam es im Hünstettener Ortsteil Bechtheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 09:00 Uhr und 08:00 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster und eine Tür auf, um so Zutritt zum Haus in der Raiffeisenstraße zu bekommen. Sie durchsuchten die Wohnräume und machten sich im Anschluss aus dem Staub. Zum jetzigen Ermittlungsstand ist noch nicht klar, ob Wertgegenstände entwendet wurden.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise unter der Nummer (06126) 9394-0 entgegen.

3. Handtasche in Supermarkt gestohlen,

Idstein, Wiesbadener Straße, Donnerstag, 13.11.2025, 11:45 Uhr

(lr) Am Donnerstagvormittag kam es in Idstein in der Wiesbadener Straße zu einem Diebstahl in einem Supermarkt. Der unbekannte Täter nutzte gegen 11:45 Uhr einen unachtsamen Moment einer Kundin aus und entwendete ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen. In dieser befanden sich Wertgegenstände, einschließlich des Portemonnaies.

Die Polizei in Idstein nimmt Hinweise unter der Nummer (06126) 9394-0 entgegen.

