PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Polizeizentrum in Taunusstein geräumt +++

Bad Schwalbach (ots)

1.Polizeiposten geräumt

Taunusstein, Aarstraße 13.11.2025, 15:15 Uhr

(pk) Am Donnerstagnachmittag brachte eine ältere Dame den Nachlass ihres verstorbenen Mannes auf den Polizeiposten in Taunusstein. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich in der Tasche der Dame eine Pistole und ein granatenähnlicher Gegenstand befand. Die Dienststelle wurde daraufhin vorsorglich evakuiert und der Zugangsbereich abgesperrt. Zur weiteren Abklärung wurden Spezialisten aus dem Landeskriminalamt Hessen angefordert. Diese untersuchten den Gegenstand und konnten nach erster Begutachtung Entwarnung geben. Die mitgebrachten Gegenstände wurden sichergestellt. Bei der Pistole handelte es sich um eine Softairwaffe. Die Polizei weist daraufhin, dass beim Auffinden von Waffen, Munition oder sprengstoffähnlichen Gegenständen grundsätzlich die Polizei verständigt werden und die Gegenstände nicht eigenmächtig transportiert werden sollten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

