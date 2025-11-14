PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Polizeieinsatz wegen schussähnlichem Geräusch

Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim am Rhein, Eibingen,

Freitag, 14.11.2025, 15:45 Uhr bis 18:40 Uhr

(nie) In Rüdesheim-Eibingen kam es im Verlauf des heutigen Nachmittags zu einem Polizeieinsatz, da dort ein schussähnliches Geräusch gemeldet wurde. Aufgrund des Hinweises wurden Polizeikräfte zur Örtlichkeit entsandt, um den Sachverhalt zu überprüfen. Die Maßnahmen vor Ort führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Der Einsatz wurde gegen 18:40 Uhr beendet. Es besteht keine Gefahr für Anwohner oder Dritte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren