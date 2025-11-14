PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-RTK: Polizeieinsatz wegen schussähnlichem Geräusch
Bad Schwalbach (ots)
Rüdesheim am Rhein, Eibingen,
Freitag, 14.11.2025, 15:45 Uhr bis 18:40 Uhr
(nie) In Rüdesheim-Eibingen kam es im Verlauf des heutigen Nachmittags zu einem Polizeieinsatz, da dort ein schussähnliches Geräusch gemeldet wurde. Aufgrund des Hinweises wurden Polizeikräfte zur Örtlichkeit entsandt, um den Sachverhalt zu überprüfen. Die Maßnahmen vor Ort führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Der Einsatz wurde gegen 18:40 Uhr beendet. Es besteht keine Gefahr für Anwohner oder Dritte.
