POL-OG: Rastatt, A5 - Auto überschlagen

Ein Opel-Fahrer fuhr am Samstagabend auf der A5 von Basel in Richtung Karlsruhe. Gegen 20:45 Uhr fuhr der 25-Jährige an der Anschlussstelle Rastatt Nord von der A5 ab und kam offenbar aufgrund Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich in Schleudern. Im weiteren Verlauf kam das Auto von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam etwa sechs Meter in einem angrenzenden Waldgebiet auf dem Dach liegend zum Stillstand. Glücklicherweise wurden der Fahrzeuglenker sowie seine drei Beifahrer nicht verletzt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro beziffert. Der Opel musste abgeschleppt werden. Den Mann erwartet eine Strafanzeige.

