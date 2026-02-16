PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Wagshurst - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Achern, Wagshurst (ots)

Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurden am Sonntagabend aufgrund einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in die Hanauer Straße gerufen. Gegen 19:50 Uhr soll es dort, auf Höhe einer Volksbank, bei einer Fastnachtsveranstaltung zu einer Körperverletzung zwischen ungefähr zehn Personen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mindestens vier männliche, noch Unbekannte auf andere Personen eingeschlagen haben. Ein 33-jähriger Mann wurde während des Gefechts leicht verletzt und erlitt mehrere Schürfwunden im Gesicht sowie eine Schnittwunde an der Handinnenseite, die durch eine Glasflasche verursacht worden sein soll. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die mutmaßlichen Täter. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

