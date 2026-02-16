Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, L87 - Frontalzusammenstoß auf der L 87- 2. Nachtragsmeldung

Rheinau, L87 (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitag auf der L 87, ist der mutmaßliche Unfallverursacher am Samstag an den Folgen seiner erlittenen Verletzungen in einer Klinik verstorben. Nach derzeitigen Ermittlungen und ersten Zeugenvernehmungen, war der 22-Jährige mit seinem Fiat 500 als Teil einer Fahrzeugkolonne in Richtung Achern unterwegs, als er ohne ersichtlichen Grund auf die Gegenfahrbahn kam. Der Fahrer des entgegenkommenden Sattelzuges erkannte die Gefahrensituation und leitete noch ein Brems- und Ausweichmanöver ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der 22-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Feuerwehren Rheinau und Achern aus dem Fahrzeug befreit, durch den Rettungsdienst notärztlich versorgt und durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Beamte des Verkehrsdienstes Baden-Baden kümmerten sich um die Unfallaufnahme. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 120.000 Euro. Die umfangreichen Arbeiten zur Räumung und Reinigung der Unfallstelle waren am Freitag gegen 22:30 Uhr beendet.

/rs

Nachtragsmeldung von Freitag, 13. Februar 2026, 17:17 Uhr

Rheinau, L87 - Frontalzusammenstoß auf der L 87- Nachtragsmeldung

Nach dem Unfall am Freitagmittag auf der L 87 dauern die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle weiterhin an. Wie lange die Sperrung der L87 noch aufrechterhalten werden muss, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Der schwerverletzte 22 Jahre alte Fiat-Fahrer wurde durch einen Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Ob die Unfallursache möglicherweise in der Ablenkung des 22-Jährigen durch sein Mobiltelefon zu suchen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden.

/rs /wo

Ursprüngliche Meldung vom Freitag, 13. Februar 2026, 14:12 Uhr

Rheinau, L87 - Frontalzusammenstoß auf der L 87

Auf der L 87, zwischen Freistett und der Autobahnanschlussstelle Achern, kam es gegen 13:24 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß unter der Beteilung von zwei Fahrzeugen. Die L87 ist aktuell im Bereich des Unfalls komplett gesperrt. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam ein Fiat-Fahrer aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, welche schwerverletzt kurz vor 14 Uhr von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden konnte. Der Schwerverletzte wurde zur medizinischen Versorgung an die Kräfte des Rettungsdienstes übergeben. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

/sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell