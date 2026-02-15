PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf Tour

Altenburg (ots)

Durch aufmerksame Bürger ereilte die PI Altenburger Land gegen 01:30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Information zu einem auffälligen Transporter in der Brauhausstraße in Altenburg. Drei Männer stiegen hier kurz zuvor aus und entfernten sich von diesem, wobei sie sich verdächtig verhielten. Ein solcher Transporter mit Naumburger Kennzeichen konnte folglich durch die eingesetzten Polizeibeamten unverschlossen festgestellt werden. Bei den eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Polizeibeamten vorerst zwei der gemeldeten drei Personen habhaft werden. Im Zuge der Ermittlungen wurde der Diebstahl des Fahrzeuges ausgeschlossen, jedoch schienen die Angetroffenen deutlich berauscht, was ein Drogenvortest beim Fahrzeugführer bestätigte. Auch der dritte Insasse, welche sich einer Kontrolle entziehen wollte, konnte gestellt werden. In dessen mitgeführten Tragetasche wurden diverse Einbruchswerkzeuge fest- und sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an, zudem wurde gegen den Fahrzeugführer ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Straßenverkehrsgesetz eingeleitet und eine Weiterfahrt unterbunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

