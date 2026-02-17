Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Handfeste Streitigkeiten

Rastatt (ots)

Am Montagabend gegen 20 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz nach Streitigkeiten in einer Kneipe in der Murgstraße. Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren sollen mit einem Gast in eine handfeste Auseinandersetzung geraten sein. Nachdem der 40-Jährige aus der Gaststätte verwiesen wurde, schlug er mit der Faust eine Scheibe des Lokals ein. In der Folge verlagerte sich der Disput in die Werderstraße. Dort sollen mehrere Personen den Mann zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten haben. Anschließend habe sich die Gruppe in Richtung Murgdamm entfernt. Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei den 40-Jährigen später auf der Kaiserstraße an. Er wurde zum Polizeirevier Rastatt gebracht. Ermittlungen wegen gefährlichen Körperverletzungen wurden eingeleitet.

/ph

