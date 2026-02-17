PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Handfeste Streitigkeiten

Rastatt (ots)

Am Montagabend gegen 20 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz nach Streitigkeiten in einer Kneipe in der Murgstraße. Zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren sollen mit einem Gast in eine handfeste Auseinandersetzung geraten sein. Nachdem der 40-Jährige aus der Gaststätte verwiesen wurde, schlug er mit der Faust eine Scheibe des Lokals ein. In der Folge verlagerte sich der Disput in die Werderstraße. Dort sollen mehrere Personen den Mann zu Boden gebracht und auf ihn eingetreten haben. Anschließend habe sich die Gruppe in Richtung Murgdamm entfernt. Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei den 40-Jährigen später auf der Kaiserstraße an. Er wurde zum Polizeirevier Rastatt gebracht. Ermittlungen wegen gefährlichen Körperverletzungen wurden eingeleitet.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 15:42

    POL-OG: Neuried, Altenheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Zeugenaufruf

    Neuried, Altenheim (ots) - Im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung am Samstagabend sollen zwei männliche Personen gegen 23:50 Uhr in der Kirchstraße handgreiflich geworden sein. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei junge Erwachsene im Alter von 18 bis 20 Jahren leicht verletzt. Die Täter sollen die jungen Erwachsenen zunächst nach Zigaretten gefragt ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 15:39

    POL-OG: Iffezheim, Landkreis Rastatt - Suche nach vermisster Jugendlichen

    Iffezheim, Landkreis Rastatt (ots) - Seit den frühen Samstagmorgenstunden sind Polizei und Angehörige auf der Suche nach Vanessa P. Diese war am Freitagabend nicht wie vereinbart in Iffezheim nach Hause gekommen und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Die 16-Jährige ist von asiatischer Erscheinung, etwa 165 cm groß, hat braune Augen und trägt lange dunkelbraune ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 15:22

    POL-OG: Rheinau, L87 - Frontalzusammenstoß auf der L 87- 2. Nachtragsmeldung

    Rheinau, L87 (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitag auf der L 87, ist der mutmaßliche Unfallverursacher am Samstag an den Folgen seiner erlittenen Verletzungen in einer Klinik verstorben. Nach derzeitigen Ermittlungen und ersten Zeugenvernehmungen, war der 22-Jährige mit seinem Fiat 500 als Teil einer Fahrzeugkolonne in Richtung Achern ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren