POL-OG: Rastatt - Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Rastatt (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Kaiserstraße wurde am Montagabend einem Autofahrer zum Verhängnis. Bei der Überprüfung gegen 18:50 Uhr konnte von einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Rastatt festgestellt werden, dass der 65-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem nahmen die Polizeibeamten einen deutlichen Alkoholgeruch und die stark verwaschene Aussprache wahr, woraufhin ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über drei Promille. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

