Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Reichenbach - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Am Montag in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 19:20 Uhr hat sich ein noch Unbekannter durch Einschlagen einer Balkontür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Straße "Am Giesenbach" verschafft. Nach ersten Erkenntnissen durchwühlte der Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten und entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

