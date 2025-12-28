PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Umfangreiche Fahndung nach Verfolgungsfahrt

Spessart (ots)

Am 28.12.2025 gegen 20:06 Uhr kam es im Bereich Spessart zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem ein Kleinwagen zuvor die polizeilichen Anhaltesignale zur Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle missachtete. Das Fahrzeug flüchtete einige Kilometer über unbefestigte Feld- und Waldwege, bis es schließlich aufgrund des unwegsamen Geländes die Fahrt im Bereich Wollscheid nicht mehr fortsetzen konnte. Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend zu Fuß in das angrenzende Waldgebiet. Daher wurde eine umfangreiche Fahndung mit einer Vielzahl an Polizeikräften sowie dem Polizeihubschrauber eingeleitet. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrzeugführer schließlich in der Ortslage Heulingshof angetroffen werden. Das von ihm geführt Fahrzeug war nicht zugelassen und mit falschen Kennzeichen versehen, zudem lag keine gültige Fahrerlaubnis vor. Den 25-jährigen Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren mit einer Vielzahl von Strafvorwürfen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Adenau
PHK Rothbrust
02691 9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
