POL-OG: Kehl, Neumühl - Exhibitionistische Handlungen

Kehl (ots)

Eine unangenehme Begegnung musste eine 27-jährige Spaziergängerin am Montagnachmittag erdulden. Die Frau war gegen 16 Uhr am Neumühler Baggersee spazieren, als sich ein Mann vor ihr entblößt und an seinem Glied manipuliert haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der 28-Jährige anschließend in ein Auto und fuhr davon. Im Rahmen einer anschließenden Fahndung konnte der Pkw auf der A5, Höhe Bühl, festgestellt und der Mann kontrolliert werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

