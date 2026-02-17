PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Drogen aufgefunden

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde eine Polizeistreife zu einem sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindlichen Mannes zu einer Wohnanschrift nach Oos gerufen. Bei der Überprüfung des Anfang 20-Jährigen wurden Betäubungsmittel in seiner Jackentasche aufgefunden und sichergestellt. Der anschließende Transport mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik wurde aus Gründen der Eigensicherung von den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden begleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

