Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Aus Bach geborgen

Oberharmersbach (ots)

Zwei Kinder entdeckten am Dienstagnachmittag eine leblose Person im Waldhäuser Bach und alarmierten über Familienangehörige die örtlichen Rettungskräfte. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei konnte kurz nach 16 Uhr der Leichnam einer Frau aus dem Bach geborgen werden. In einem von ihr mitgeführten Rucksack konnten Ausweisdokumente einer 61-jährigen Frau aufgefunden werden, welche der weiblichen Leiche zugeordnet werden können. Zu den Umständen, die zum Tod der 61-Jährigen führten, haben die Beamten der Kriminalpolizei unter Hinzuziehung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen aktuell nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0781/21-2820 zu melden.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

