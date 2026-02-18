Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt

Mittelbaden - Ermittlungen gegen falsche Tierärztin - Zeugen gesucht!

Rastatt / Mittelbaden (ots)

Unter anderem wegen Missbrauchs von Berufsbezeichnungen führt der Fachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Offenburg derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen eine 31-Jährige. Die Frau soll wiederholt als mobile Tierärztin zumindest im Raum Rastatt tätig sein, obwohl sie weder über die notwendige berufliche Qualifikation, noch über die Zulassung verfügt. In den vergangenen Wochen gingen bei den Ermittlern des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt Beschwerden ein, wonach die Frau durch sie behandelte Katzen mangelhaft versorgt habe und sich der Gesundheitszustand der Tiere nicht verbesserte. Bei daraufhin Anfang Februar durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen konnten in der Wohnung der Frau umfangreiche Medikamente und Instrumente zur Behandlung von Tieren aufgefunden und beschlagnahmt werden. Unter den Asservaten befinden sich auch verschreibungspflichtige Medikamente, die nun begutachtet und deren Vertriebswege ermittelt werden müssen. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise, dass die Bezahlung der Behandlungen - die mangels Praxis offenbar ausschließlich als mobiler Service erbracht wurden - in Bar oder per Online-Bezahldienst entrichtet wurden. Weitere arglose Tierbesitzer, die in der Vergangenheit durch die Tatverdächtige veterinärmedizinische Leistungen erhalten haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Ermittler des Fachbereichs Gewerbe/Umwelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell