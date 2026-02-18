PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zaun beschädigt

Kehl (ots)

Ein Audi-Fahrer hat am Dienstag mehrere Zaunelemente in der Graudenzerstraße in Fahrtrichtung Kehl beschädigt. Gegen 17:35 Uhr fuhr der Fahrzeuglenker aus noch unbekannter Ursache alleinbeteiligt auf den sich rechts befindlichen Bordstein und kollidierte in Folge mit einem dahinter stehenden Stabmattenzaun. Bei dem Aufprall wurden sieben Elemente des Zauns beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 30.000 Euro beziffert.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren