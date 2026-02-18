POL-OG: Kehl - Zaun beschädigt

Oberharmersbach (ots) - Zwei Kinder entdeckten am Dienstagnachmittag eine leblose Person im Waldhäuser Bach und alarmierten über Familienangehörige die örtlichen Rettungskräfte. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei konnte kurz nach 16 Uhr der Leichnam einer Frau aus dem Bach geborgen werden. In einem von ihr mitgeführten Rucksack konnten Ausweisdokumente einer 61-jährigen ...

mehr