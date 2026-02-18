PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - "Frisierte" Roller

Durmersheim (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde am Dienstagnachmittag zwei Jugendlichen zum Verhängnis. Aufgrund sehr lauter Auspuffgeräusche fielen den Beamten des Polizeireviers Rastatt gegen 16:15 Uhr auf der Hauptstraße zwei junge Rollerfahrer auf. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen wurden anschließend einer Verkehrskotrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass bei dem Kleinkraftrad des 15-Jährigen unter anderem ein Sportauspuff und ein Sportzylinder verbaut sind und dass der Roller statt der erlaubten 25 Kilometer pro Stunde eine Geschwindigkeit von circa 100 Kilometer pro Stunde erreichen kann. Da der Jugendliche zusätzlich lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen konnte, wurden Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Erlöschen der Betriebserlaubnis eingeleitet. Die Yamaha des 16-Jährigen, an der kein Versicherungskennzeichen angebracht war, war ebenfalls "frisiert". Durch eine Rollenprüfstandmessung konnte eine Geschwindigkeit von 95 Kilometern pro Stunde festgestellt werden. Da der Jugendliche ebenfalls keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnte, erwartet ihn nun auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

