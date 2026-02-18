Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Närrische Bilanz des Polizeipräsidiums Offenburg

Mittelbaden (ots)

Das Polizeipräsidium Offenburg zieht für die Fasnachtswoche eine insgesamt positive, jedoch arbeitsintensive Bilanz. Obwohl keine gravierenden Zwischenfälle zu verzeichnen waren, mussten die Beamten der einzelnen Polizeireviere, mit Unterstützung der Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, durchgehend eine Vielzahl an Einsätzen bewältigen. Im Verlauf der närrischen Tage kam es vermehrt zu Körperverletzungen, Streitigkeiten sowie weiteren Auseinandersetzungen im öffentlichen Raum. Viele dieser Vorfälle standen im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum.

Bei der Straßenfasnacht am Schmutzigen Donnerstag in Lahr-Reichenbach kam es beispielsweise zu insgesamt fünf Streitigkeiten, die geschlichtet werden mussten. Des Weiteren kam es im Rahmen der Schlichtung eines Streits zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Einsatzkräfte des Hauses des Jugendrechts Lahr führten zudem Jugendschutzkontrollen durch und vollzogen vier Platzverweise. Ein 29-jähriger Mann geriet am Samstagabend in Biberach in eine derart emotionale Ausnahmesituation, dass er letztendlich zu seinem Schutz und zur Verhinderung von Ordnungsstörungen eine Nacht in polizeilichen Gewahrsam verbrachte. Anlass des Gefühlschaos war mutmaßlich unter anderem, dass nicht nur Männer ihre Notdurft auf der Herrentoilette verrichteten. Für einen 17-Jährigen war die Fasnachtsveranstaltung in Bühl-Weitenung am Donnerstagabend schon gegen 22 Uhr beendet. Weil der Jugendliche das Rauchverbot in der Halle missachtete und sich wenig einsichtig zeigte, kam es nach einem ausgesprochenen Hausverbot zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst, wobei ein Mitarbeiter leicht verletzt wurde. Den 17-Jährigen erwarten nun Anzeigen unter anderem wegen Körperverletzung.

Darüber hinaus kontrollierte die Polizei zahlreiche Fahrzeugführer, die teilweise unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Durch das Untersagen der Weiterfahrt konnten somit mutmaßlich potenzielle Unfälle und gefährliche Situationen verhindert werden.

Polizeipräsident Jürgen Rieger betonte, dass trotz der hohen Einsatzbelastung die Zusammenarbeit mit den Veranstaltern, den Sicherheitsdiensten und den Rettungskräften reibungslos verlief. Dank des professionellen Vorgehens aller Beteiligten konnten größere Eskalationen verhindert und die Sicherheit der Feiernden gewährleistet werden. Durch die polizeiliche Präsenz konnten zudem viele Konflikte bereits im Vorfeld beobachtet und im Anschluss geschlichtet werden. Neben den strafverfolgenden Aufgaben waren viele der eingesetzten Polizeibeamten aber auch Anlaufstellen für Rückfragen der Feiernden, für das Abgeben von Fundsachen und das Suchen verloren gegangener Kinder, die glücklicherweise alle wieder mit ihren Eltern zusammengeführt werden konnten. So nahm die glückselige Fasnacht einen zufriedenstellenden und größtenteils störungsfreien Verlauf. /vo

Pressemeldungen:

POL-OG: Appenweier - Körperverletzung nach Streitigkeiten

Appenweier Zwei Gruppen Heranwachsender sollen am Dienstagabend in einem Festzelt in der Ortenauer Straße in Streit geraten sein. In Folge der verbalen Auseinandersetzung soll es dann gegen 22 Uhr auch zu Schlägen und Tritten gekommen sein. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten konnte ein 18-Jähriger angetroffen werden, der mit weiteren Personen die Körperverletzung begangen haben soll. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades aller Beteiligten konnten diese nicht zum Sachverhalt vernommen werden. Den Streithähnen wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tathergang werden von den Beamten des Polizeipostens Appenweier geführt. /vo

POL-OG: Achern, Wagshurst - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Achern, Wagshurst Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch wurden am Sonntagabend aufgrund einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in die Hanauer Straße gerufen. Gegen 19:50 Uhr soll es dort, auf Höhe einer Volksbank, bei einer Fastnachtsveranstaltung zu einer Körperverletzung zwischen ungefähr zehn Personen gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mindestens vier männliche, noch Unbekannte auf andere Personen eingeschlagen haben. Ein 33-jähriger Mann wurde während des Gefechts leicht verletzt und erlitt mehrere Schürfwunden im Gesicht sowie eine Schnittwunde an der Handinnenseite, die durch eine Glasflasche verursacht worden sein soll. Beim Eintreffen der Streife flüchteten die mutmaßlichen Täter. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden. /mk

POL-OG: Neuried, Altenheim - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Zeugenaufruf

Neuried, Altenheim Im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung am Samstagabend sollen zwei männliche Personen gegen 23:50 Uhr in der Kirchstraße handgreiflich geworden sein. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei junge Erwachsene im Alter von 18 bis 20 Jahren leicht verletzt. Die Täter sollen die jungen Erwachsenen zunächst nach Zigaretten gefragt haben und diese anschließend geohrfeigt und geschlagen haben, weil sie keine Zigaretten hatten. Mögliche Zeugen oder Personen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2200 beim Polizeirevier Offenburg zu melden. /mk

