POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Zwei Männer nach Straßenraub in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

In Untersuchungshaft befinden sich seit Sonntag (08.02.2026) zwei 27 und 35 Jahre alte Männer. Sie sollen am Samstagmittag (07.02.2026) eine 66-jährige Frau auf der Beethovenallee in Bad Godesberg beraubt haben.

Zur Tatzeit gegen 13:00 Uhr hatten die Tatverdächtigen die Geschädigte nach der Uhrzeit gefragt und dann umgehend versucht, ihr die Armbanduhr zu entreißen. Die 66-Jährige setzte sich jedoch zur Wehr und machte lautstark auf sich aufmerksam. Als die Frau im Gerangel zu Boden ging, entwendeten die Unbekannten schließlich ihre Geldbörse und liefen davon. Ein 41-jähriger Zeuge, der auf die Hilferufe der Geschädigten aufmerksam geworden war, verständigte die Polizei und nahm in sicherem Abstand mit dem Fahrrad die Verfolgung auf. Unter der Mithilfe eines weiteren, 32-jährigen Radfahrers sowie einer 42-jährigen Autofahrerin konnten die flüchtenden Tatverdächtigen bis zur Kronprinzenstraße weiterverfolgt werden, wo zwischenzeitlich alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiwache Bad Godesberg die Männer stellen konnten. Beide wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht.

Nach ersten Maßnahmen der Kriminalwache wurden die Beschuldigten, die aktuell ohne festen Wohnsitz in Deutschland sind, auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für sie an. Sie wurden daraufhin in Justizvollzugsanstalten gebracht.

