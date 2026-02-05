Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Röttgen: Polizei bittet um Hinweise nach Tageswohnungseinbruch

Bonn (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch (04.02.2026) zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr in ein Einfamilienhaus am Herzogsfreudenweg in Röttgen ein. Zur Tatzeit gelangten die mutmaßlichen Einbrecher auf das Grundstück des Hauses und brachen ein Fenster auf. Nach dem Einstieg in die Räume wurden diese einbruchstypisch nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Was genau entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Im Anschluss flüchteten die Einbrecher unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

