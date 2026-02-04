Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (03.02.2026) in Bonn-Friesdorf ist ein 18-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der Zweiradfahrer zur Unfallzeit gegen 12:05 Uhr den Bürgersteig der Ürziger Straße in Fahrtrichtung der Hochkreuzallee. Zur gleichen Zeit fuhr ein 65-jähriger Autofahrer auf der Joseph-Roth-Straße mit Fahrtrichtung Ürziger Straße. Der 18-Jährige fuhr dann nach Zeugenaussagen vom Bürgersteig auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw des 65-Jährigen. Der Radfahrer verletzte sich dabei so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell