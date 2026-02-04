Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: 91-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag (02.02.2026) auf der Straße Am Burgweiher in Bonn-Duisdorf. Ein 91-jähriger Fußgänger wurde dabei von einem Pkw angefahren und schwer verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 10:10 Uhr beabsichtigte ein 55-jähriger Autofahrer, von der Straße aus nach rechts auf einen Parkplatz einzufahren. Als der Mann erkannte, dass der Parkplatz bereits voll belegt war, fuhr er rückwärts gegen einen 91-jährigen Fußgänger, der die Straße in diesem Moment in Richtung des Parkplatzes überquerte. Der Senior stürzte aufgrund der Kollision zu Boden und wurde schwer verletzt. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei.

