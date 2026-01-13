PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub an der Rheinschanzenpromenade - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 12.01.2026, um 19:50 Uhr, wurde eine 25-Jährige an der Rheinschanzenpromenade (nahe Konrad-Adenauer-Brücke) durch zwei bislang unbekannte Täter angegriffen. Ein Täter nahm der Frau ihr Handy aus der Hand und der zweite schlug der Frau mehrfach ins Gesicht. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung Ostasieninstitut. Hierbei ließen sie das geraubte Mobiltelefon fallen, wodurch dieses beschädigt wurde.

Die Frau wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Täterbeschreibung lautet wie folgt:

   - männlich
   - schwarze Haare
   - beide Personen etwa 1,80 m groß

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963- 24150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

