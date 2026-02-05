Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in der Bonner Innenstadt am Samstag, 07.02.2026

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (07.02.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration zum Thema "Die aktuelle menschenrechtliche Lage im Iran, insbesondere die systematische Tötung unschuldiger Zivilpersonen durch staatliche Organe" statt. Die Veranstalter rechnen mit 2.000 Teilnehmenden, die sich ab 14:00 Uhr auf dem Münsterplatz sammeln und sich im Anschluss auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Vivatsgasse - Sternstraße - Friedensplatz - Friedrichstraße - Bonngasse - Bertha-von-Suttner-Platz - Belderberg - Adenauerallee - Erste Fährgasse - Rathenauufer - Zweite Fährgasse - Adenauerallee - Willy-Brandt-Allee - Welckerstraße - Karl-Carstens-Straße - Platz der Vereinten Nationen.

Die Veranstaltung endet dort bis 18:00 Uhr. Für die Dauer des Aufzuges muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell