PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration in der Bonner Innenstadt am Samstag, 07.02.2026

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (07.02.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration zum Thema "Die aktuelle menschenrechtliche Lage im Iran, insbesondere die systematische Tötung unschuldiger Zivilpersonen durch staatliche Organe" statt. Die Veranstalter rechnen mit 2.000 Teilnehmenden, die sich ab 14:00 Uhr auf dem Münsterplatz sammeln und sich im Anschluss auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Vivatsgasse - Sternstraße - Friedensplatz - Friedrichstraße - Bonngasse - Bertha-von-Suttner-Platz - Belderberg - Adenauerallee - Erste Fährgasse - Rathenauufer - Zweite Fährgasse - Adenauerallee - Willy-Brandt-Allee - Welckerstraße - Karl-Carstens-Straße - Platz der Vereinten Nationen.

Die Veranstaltung endet dort bis 18:00 Uhr. Für die Dauer des Aufzuges muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-22
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 12:46

    POL-BN: Bonn-Friesdorf: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bonn (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (03.02.2026) in Bonn-Friesdorf ist ein 18-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der Zweiradfahrer zur Unfallzeit gegen 12:05 Uhr den Bürgersteig der Ürziger Straße in Fahrtrichtung der Hochkreuzallee. Zur gleichen Zeit fuhr ein 65-jähriger Autofahrer ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:39

    POL-BN: Bonn-Duisdorf: 91-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Bonn (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagvormittag (02.02.2026) auf der Straße Am Burgweiher in Bonn-Duisdorf. Ein 91-jähriger Fußgänger wurde dabei von einem Pkw angefahren und schwer verletzt. Zur Unfallzeit gegen 10:10 Uhr beabsichtigte ein 55-jähriger Autofahrer, von der Straße aus nach rechts auf einen Parkplatz einzufahren. Als der Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren