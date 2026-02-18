Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizeieinsatz nach Apothekenbesuch

Offenburg (ots)

Durch eine aufmerksame Angestellte kam es am Dienstag zu einem Polizeieinsatz in der Hauptstraße. Kurz vor 17 Uhr meldete eine 55-jährige Apothekerin, dass ein junges Paar die Apotheke betreten hatte und offensichtlich stark alkoholisiert waren. Die weibliche Person signalisierte offensichtlich, dass sie Hilfe benötigte. Aufgrund dieses Eindrucks und sichtbarer Verletzungen verständigte die Apothekerin den Notruf. Bei der Befragung durch die Polizeibeamten gab die 30-Jährige an, dass es zu einem Streit mit ihrem Lebensgefährten gekommen sei und sie sich nicht weiter in dessen Nähe aufhalten wolle. Aufgrund ihres alkoholisierten Zustands war sie offensichtlich nicht in der Lage, eigenständig für eine räumliche Trennung zu sorgen. Um eine räumliche Distanz zwischen den Beteiligten herzustellen, wurde der 26-jährige Lebensgefährte von der Örtlichkeit verwiesen. Gegen 19:45 Uhr kam es zu einem erneuten Polizeieinsatz, da der 26-Jährige trotz wiederholter Platzverweise den Anweisungen der Polizeibeamten nicht nachkam. Aufgrund seines Verhaltens und seines alkoholisierten Zustands wurde er von den Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. /sk

