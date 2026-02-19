Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenaukreis - Verkehrspolizei ahndet mehrere Verstöße

Ortenaukreis (ots)

Gleich mehrere Fahrzeugführer gingen zwischen Mittwoch und Donnerstag Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg ins Netz, da sie ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Gegen 11.30 Uhr kontrollierten die Verkehrsspezialisten am Mittwochvormittag in der Geroldsecker Vorstadt in Lahr einen 38-jährigen Fahrer eines Rover. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Nahezu zeitgleich kontrollierten die Beamten in derselben Straße einen 27-jährigen Fahrer eines VW. Auch er war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Dem Endzwanziger wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Gegen 16.45 Uhr geriet ein weiterer VW-Fahrer auf der Bundesstraße zwischen Friesenheim und Oberschopfheim in eine Kontrolle. Der 34-Jährige war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus war sein VW Tiguan aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Am frühen Donnerstagmorgen wurde schließlich ein 51-jähriger Opel-Fahrer auf der A5 zwischen Lahr und Ettenheim überprüft. Der Mann war zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein kurzfristiger Fahrerwechsel unmittelbar vor der Kontrolle blieb den Beamten nicht verborgen. Wie sich herausstellte, war auch der 51-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Alle Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

