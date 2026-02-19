PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenaukreis - Verkehrspolizei ahndet mehrere Verstöße

Ortenaukreis (ots)

Gleich mehrere Fahrzeugführer gingen zwischen Mittwoch und Donnerstag Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg ins Netz, da sie ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Gegen 11.30 Uhr kontrollierten die Verkehrsspezialisten am Mittwochvormittag in der Geroldsecker Vorstadt in Lahr einen 38-jährigen Fahrer eines Rover. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem bestand für das Fahrzeug kein erforderlicher Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde umgehend untersagt. Nahezu zeitgleich kontrollierten die Beamten in derselben Straße einen 27-jährigen Fahrer eines VW. Auch er war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Dem Endzwanziger wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Gegen 16.45 Uhr geriet ein weiterer VW-Fahrer auf der Bundesstraße zwischen Friesenheim und Oberschopfheim in eine Kontrolle. Der 34-Jährige war ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Darüber hinaus war sein VW Tiguan aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben. Am frühen Donnerstagmorgen wurde schließlich ein 51-jähriger Opel-Fahrer auf der A5 zwischen Lahr und Ettenheim überprüft. Der Mann war zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein kurzfristiger Fahrerwechsel unmittelbar vor der Kontrolle blieb den Beamten nicht verborgen. Wie sich herausstellte, war auch der 51-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Alle Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 10:34

    POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Zwei Mülltonnen entzündet

    Gernsbach, Scheuern (ots) - Ein 54 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:45 Uhr zwei Mülltonnen in der Scheuerner Straße in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte den Mittfünfziger dabei beobachten, wie er zunächst einen Zigarettenstummel in eine gelbe Tonne geworfen habe, wodurch diese kurze Zeit später in Vollbrand stand. Einige Meter weiter, an der Einmündung zum "Gartenäcker", soll er einen weiteren ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:27

    POL-OG: Bühl / L84 - Polizei sucht Zeugen nach schwerem Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

    Bühl / L84 (ots) - Nach dem Unfall in den frühen Sonntagmorgenstunden haben die zwischenzeitlichen Ermittlungen der Verkehrspolizei Baden-Baden ergeben, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen blauen Fiat Punto handeln soll. Dieser dürfte im Frontbereich entsprechende Unfallbeschädigungen aufweisen. Hinweise zu dem Fahrzeug und dem möglichen Fahrer werden an ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 16:53

    POL-OG: Ortenberg - Mann verletzt, gibt es Zeugen?

    Ortenberg (ots) - Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach sind im Zusammenhang mit dem Auffinden eines schwer verletzten Mannes am Sonntagabend auf der Suche nach Hinweisgebern. Bei einer routinemäßigen Fußstreife von Sanitätern durch die Straßen einer Fastnachtsveranstaltung sind diese kurz nach 19:30 Uhr auf einen 37-Jährigen gestoßen, der verletzt vor einem Zelt auf dem Boden saß. Wie sich der Mann die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren