Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbruch in Tiefgarage, Zeugenaufruf

Achern (ots)

Wie am Mittwoch festgestellt wurde, haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch gewaltsam Zugang zu einer Tiefgarage einer Immobilienfirma in der Straße "Rennwiese" verschafft. Die Einbrecher sollen anschließend versucht haben, in den Fahrradkeller zu gelangen, was ihnen aber misslang. Ein Diebstahlschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizeibeamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden.

/mk

