PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbruch in Tiefgarage, Zeugenaufruf

Achern (ots)

Wie am Mittwoch festgestellt wurde, haben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch gewaltsam Zugang zu einer Tiefgarage einer Immobilienfirma in der Straße "Rennwiese" verschafft. Die Einbrecher sollen anschließend versucht haben, in den Fahrradkeller zu gelangen, was ihnen aber misslang. Ein Diebstahlschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizeibeamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch zu melden.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 11:04

    POL-OG: Lahr - Wohnungseinbruch

    Lahr (ots) - Ein bislang Unbekannter ist im Verlauf des Mittwochs in eine Wohnung in der Schwarzwaldstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 19:10 Uhr zerschlug der Einbrecher das Fenster einer Terassentür und durchsuchte die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. /sk Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:45

    POL-OG: Ortenaukreis - Verkehrspolizei ahndet mehrere Verstöße

    Ortenaukreis (ots) - Gleich mehrere Fahrzeugführer gingen zwischen Mittwoch und Donnerstag Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg ins Netz, da sie ohne die erforderliche Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen hatten. Gegen 11.30 Uhr kontrollierten die Verkehrsspezialisten am Mittwochvormittag in der Geroldsecker Vorstadt in Lahr einen 38-jährigen Fahrer eines ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 10:34

    POL-OG: Gernsbach, Scheuern - Zwei Mülltonnen entzündet

    Gernsbach, Scheuern (ots) - Ein 54 Jahre alter Mann hat in der Nacht zu Donnerstag gegen 1:45 Uhr zwei Mülltonnen in der Scheuerner Straße in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte den Mittfünfziger dabei beobachten, wie er zunächst einen Zigarettenstummel in eine gelbe Tonne geworfen habe, wodurch diese kurze Zeit später in Vollbrand stand. Einige Meter weiter, an der Einmündung zum "Gartenäcker", soll er einen weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren