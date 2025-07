Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht

Rinteln / Wennenkamp (ots)

(bre) Am 27.07.2025, gegen 2:13 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Wennenkamp. Ein 28-jähriger Lipper ist mit seinem Mercedes in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und kollidiert mit einem auf einem Privatgrundstück geparkten Fiat 500. Der geparkte Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Vorgarten des dortigen Wohnhauses geschoben. Der verursachende Pkw kam schließlich in der Kurve quer zur Fahrbahn zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand. Totalschaden. Die 59-jährige Halterin des Fiat 500 wurde durch den lauten Knall des Unfalls geweckt. Als sie nach draußen kam, habe sie zunächst ihren Pkw gesucht, der nun nicht mehr vor der Tür stand. Schließlich habe sie diesen nach einiger Zeit zwischen zwei Hecken im Vorgarten "eingeparkt" vorgefunden. Während der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholfahne beim 28-jährigen festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Der alkoholisierte Fahrzeugführer wurde mit zur Polizeidienststelle nach Rinteln zwecks einer Blutentnahme genommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Sein Fahrzeug muss abgeschleppt werden. Die Halterin des Fiat 500 kümmert sich selbst um den Abtransport ihres Pkw. Der Führerschein des 28-jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

