Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Platzverweis in Gewahrsam genommen

Kehl (ots)

Ein amtsbekannter und unter Alkoholeinfluss stehender Mann hat am Mittwochabend gleich mehrere Polizeieinsätze in der Hauptstraße ausgelöst. Zunächst betätigte die Angestellte eines Ladengeschäfts gegen 18:20 Uhr den Alarmknopf, nachdem eine männliche Person vor dem Geschäft mit einem Messer hantiert haben soll. Sofort ausrückende Beamte des Polizeireviers Kehl trafen auf einen 27-Jährigen, fanden bei ihm im Zuge einer Durchsuchung jedoch kein Messer. Gegen den Mann wurde ein Platzverweis ausgesprochen, dem er zunächst nachkam. Kurz darauf, gegen 18:45 Uhr, gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass ein junger Erwachsener in der Hauptstraße herumschreien und andere Passanten anpöbeln würde. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung hielt der Mann ein Küchenmesser in der Hand - es handelte sich wieder um den 27-Jährigen. Die Polizisten entwaffneten den Störer, überwältigten ihn und legten ihm Handschließen an. Wie ein Atemalkoholtest zeigte, stand der 27-Jährige mit drei Promille unter Alkoholeinwirkung. Aufgrund seines Verhaltens, seines alkoholisierten Zustands und um weitere Ordnungsstörungen zu vermeiden wurde er in Gewahrsam genommen.

/sk

