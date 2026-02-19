Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Passantin entlarvt mutmaßliche Einbrecher

Lahr (ots)

Nach einem Einbruchsversuch am Mittwochabend in eine Garage in der Friedrichstraße, konnte die Identität der beiden mutmaßlichen Einbrecher kurze Zeit später mit der Hilfe einer Passantin geklärt werden. Ein Mann meldete gegen 20:40 Uhr einen Einbruch in seine Garage, wobei ein Fenster eingeschlagen worden sei. Dort soll der 44-Jährige Anrufer zwei 16 und 17 Jahre alte Jugendliche auf frischer Tat ertappt haben. Bei der Flucht in Richtung eines Lebensmittelmarktes sollen die Ertappten den Mittvierziger umgerannt haben. Seinen Angaben zufolge habe er sich aus Reflex mit einem in der Hand gehaltenen Fahrzeugschlüssel gegen die Flüchtenden gewehrt. Des Weiteren konnte er die Kleidung und das Erscheinungsbild der Jugendlichen beschreiben. Eine Passantin meldete etwa zeitgleich einen an der Backe blutenden jungen Mann vor einem Lebensmittelmarkt. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Lahr konnte vor Ort feststellen, dass das Erscheinungsbild der angetroffenen Jugendlichen mit der Täterbeschreibung des 44-Jährigen Anrufers, der den Einbruch meldete, übereinstimmte. Gegen die beiden vorläufig Festgenommenen wurden Ermittlungen wegen versuchten Einbruchs eingeleitet.

/mk

